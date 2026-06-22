Тамбовчанин купил наркотики в интернете и попал на скамью подсудимых

Фото прокуратуры Жердевского района

Прокуратура Жердевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 40-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в незаконных приобретении и хранении наркотиков.

- В сентябре 2025 года обвиняемый через сеть Интернет незаконно приобрел наркотическое средство, которое стал хранить без цели сбыта, - рассказали в прокуратуре Жердевского района.

На следующий день фигуранта задержали сотрудники полиции. У него изъяли 0,23 грамма синтетических наркотиков.

Уголовное дело направлено в Жердевский районный суд.