Для Тамбова закупили 39 единиц коммунальной техники

Технику применят для уборки города Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

За последние два с половиной года Тамбов приобрёл чуть больше 40 единиц коммунальной техники, которые уже работают на улицах. В ближайшие несколько месяцев город получит ещё 39 единиц, контракты на поставку которых заключены в начале года.

Три машины уже поступили в конце прошлой недели. До 13 июля прибудет ещё девять: пылесосы, самосвал, комбинированные дорожные машины на базе МАЗ и ГАЗ-NEХТ. До 16 августа — прицепные подметальные устройства, цистерны для тракторной техники и погрузчик.

- Новая техника позволит быстрее убирать песок и грунтовые наносы летом, оперативно вывозить снег зимой, – говорит глава администрации Тамбова Максим Косенков. - Вакуумные пылесосы займутся уборкой пыли и мелкого мусора.