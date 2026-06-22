В Тамбовской области авто съехало с эвакуатора и протаранило иномарки

В аварии пострадали два человека Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 21 июня в 8 часов 45 минут на 445 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон» -Тамбов-Волгоград-Астрахань» Тамбовского муниципального округа. В месте проведения дорожных работ двигалась «Лада Гранта» в составе прицепа-эвакуатора, под управлением 30-летнего мужчины. Прицеп с буксируемым на нем автомобилем «Ситроен С4» отсоединился и иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Daewoo Gentra» под управлением 44-летнего мужчины, а также с «Hyundai Solaris», за рулем которого был 55-летний водитель.

- В результате ДТП пострадали два человека – водитель и 51-летняя пассажирка автомобиля «Hyundai Solaris». Раненых на месте осмотрел на фельдшер скорой медицинской помощи, от транспортировки в лечебное учреждение люди отказались, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.