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НовостиПроисшествия22 июня 2026 9:31

В Тамбовской области в аварии пострадал 12-летний подросток на мотоцикле

Мальчик потерял управление
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мальчик получил различные травмы

Мальчик получил различные травмы

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 20 июня в 18 часов 40 минут на 6 километре автодороги «Тамбов - Пенза - Столовое - Тамбов - Пенза - Бондари - Пичаево - Вернадовка» Тамбовского муниципального округа. 12-летний подросток, не имеющий прав, управлял незарегистрированным мотоциклом KTR 007. мальчик потерял управление, съехал в кювет и опрокинулся.

- Подростка с травмами различной степени тяжести доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.