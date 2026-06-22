РКС-Тамбов заплатит почти 1,5 миллион рублей за вред, причиненный окружающей среде

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора, оставив без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области.

В процессе контроля за исчислением платы за негативное воздействие на окружающую среду в отношении организации было выявлено занижение платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. В частности, в декларации за 2023 год указана сумма платы за сброс загрязняющих веществ 1 042 927 руб., однако организация уменьшила эту плату на основании отчёта о выполнении плана по снижению сбросов, в результате чего итоговая сумма составила 0 руб.

В связи с этим в феврале 2025 года в адрес организации направили требование о погашении задолженности по плате в размере 1 480 349 руб.

В добровольном порядке они исполнены не были, что послужило поводом для обращения в суд.

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил требования Управления, а Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе, обязав ООО «РКС-Тамбов» выплатить задолженность в полном объеме.