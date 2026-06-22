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НовостиОбщество22 июня 2026 8:15

Тамбовчанин получил условный срок за неуплату алиментов

Мужчина задолжал дочери 1 млн рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Житель Тамбова задолжал своей 12-летней дочери 1 млн рублей по алиментам. Исполнительное производство в отношении 37-летнего мужчины находилось в Октябрьском районном отделении судебных приставов города Тамбова.

Тамбовчанина привлекли к административной ответственности, но он так и не рассчитался с долгом. Тогда в отношении неплательщика было возбуждено уголовное дело.

- Суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы условно, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Только после этого должник предоставил документ о трудоустройстве. Теперь алименты будут удерживаться с зарплаты мужчины.