Тамбовчане оставили в соцсетях 1364 сообщения

На прошлой неделе специалисты ЦУР обработали и передали на исполнение 1364 сообщения от жителей региона, которые они оставляли их в соцсетях. Особенно активными были жители Тамбова, Мичуринска и Моршанска.

Чаще всего людей волновали вопросы состояния дорог. Тамбовчане сообщали о ямах и выбоинах, просили отремонтировать и построить дороги.

Жители писали о благоустройстве общественных пространств, спрашивали о содержании зелёных насаждений и вырубке деревьев.

В топе тем остаётся ЖКХ: тамбовчане жаловались на отсутствие воды и засоры в системе водоотведения, также фиксировались сообщения о затоплении подъездов и подвалов МКД.