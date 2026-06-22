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НовостиОбщество22 июня 2026 6:59

В Тамбовской области сыну мужчины, погибшего в зоне СВО, отказали в выплате

После вмешательства прокуратуры деньги были перечислены
Марина МАКОВЛЕВА

Кирсановской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местного жителя. Мужчина сообщил о нарушениях при предоставлении мер социальной поддержки.

Отец заявителя в феврале 2025 года погиб в зоне проведения специальной военной операции. При этом его сыну отказали в предоставлении единовременной материальной помощи.

- После вмешательства надзорного ведомства права заявителя восстановлены, - сообщает Кирсановская межрайонная прокуратура.

В настоящее время тамбовчанину выплатили 1 млн рублей.