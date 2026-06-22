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НовостиОбщество22 июня 2026 5:51

В Тамбове ищут нарушителей, незаконно выбросивших мусор

Фото и видео есть в распоряжении полиции
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Виновных привлекут к ответственности

Виновных привлекут к ответственности

В Тамбове продолжается борьба со стихийными свалками. На проверке у специалистов регионального минэкологии есть очередные фото- и видеоматериалы по фактам незаконного сброса отходов вне специально отведенных мест накопления, а также нарушения правил их размещения.

Чтобы установить виновных и привлечь их к административной ответственности все собранные материалы направили в органы внутренних дел. После чего будут составлены соответствующие протоколы, а затем — решение о назначении административного наказания.

Фото минэкологии и природных ресурсов Тамбовской области