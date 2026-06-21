Небольшой дождь и 28-градусная жара ожидаются в Тамбовской области 22 июня

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Понедельник, 22 июня, в Тамбовской области погодных аномалий не ожидается. По данным специалистов, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие дожди.

Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9...+14°, днем +23...+28°. Атмосферное давление 748 мм рт. ст., влажность воздуха 59 %. В течение суток оба показателя понизятся.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют.