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НовостиОбщество21 июня 2026 19:57

На тамбовской телебашне включат тематическую подсветку в День памяти и скорби

Она будет работать в понедельник с 21 до 23 часов
Анна ГРЕБЕНКИНА

22 июня, в День памяти и скорби, на тамбовской телебашне включат тематическую подсветку. Об этом сообщили в правительстве региона. На световом панно появится надпись «22 июня - день памяти и скорби», а медиафасад окрасится в цвета свечи. Подсветка будет работать с 21 до 23 часов.

Тематическую иллюминацию включат на мачтах десятков городов: Астрахани, Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Иркутска, Казани, Майкопа, Нальчика, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Сочи, Твери, Тулы, Улан-Удэ, Уфы, Ярославля и других.