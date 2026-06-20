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НовостиОбщество20 июня 2026 10:30

Тамбовским педагогам задержали выплату зарплат

Директору внесли представление
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Мучкапского района провела проверку соблюдения трудового законодательства по обращению педагогического коллектива.

Оказалось, что в декабре 2025 года и марте 2026 года работодатель нарушил сроки выплаты заработной платы. При этом компенсацию за каждый день просрочки выплаты сотрудникам не начислили.

Для восстановления нарушенных прав работников прокуратура внесла представление директору школы.

- Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на особом контроле, – сообщает прокуратура Тамбовской области.