Тамбовским педагогам задержали выплату зарплат

Прокуратура Мучкапского района провела проверку соблюдения трудового законодательства по обращению педагогического коллектива.

Оказалось, что в декабре 2025 года и марте 2026 года работодатель нарушил сроки выплаты заработной платы. При этом компенсацию за каждый день просрочки выплаты сотрудникам не начислили.

Для восстановления нарушенных прав работников прокуратура внесла представление директору школы.

- Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на особом контроле, – сообщает прокуратура Тамбовской области.