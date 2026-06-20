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НовостиОбщество20 июня 2026 10:18

Тамбовскому охранному предприятию заказчик услуг задолжал 120 тысяч рублей

Проблема решилась после вмешательства прокуратуры
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Мучкапского района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Выяснилось, что охранному предприятию, исполнившему обязательства в рамках государственного контракта, заказчик задолжал больше 120 тыс. рублей.

В этой связи прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.

- После вмешательства прокуратуры задолженность перед фирмой погашена в полном объеме, – сообщает прокуратура Тамбовской области.