В Тамбове оштрафовали 24 нарушителя порядка парковки

За прошедшую неделю административная комиссия Тамбова по ранее направленным протоколам привлекла к ответственности 45 нарушителей. Об этом рассказали в администрации города.

- Общая сумма наложенных штрафов составила 65,5 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе городского руководства.

24 протокола были составлены за нарушение порядка парковки, еще девять - за незаконную торговлю.

Уточняется, что всего с начала года административная комиссия рассмотрела более 1 тысячи протоколов, общая сумма наложенных штрафов превысила 1,6 млн рублей.