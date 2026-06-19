Тамбовчанина отправили на обязательные работы из-за поездок в состоянии опьянения

Уваровская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Житель региона признан виновным в повторном управлении машиной в состоянии опьянения.

В октябре 2025 года подсудимый сел за руль автомобиля своей сожительницы марки ВАЗ-21140 с признаками опьянения. На требование сотрудника ДПС пройти медосвидетельствование он ответил отказом.

При этом двумя месяцами ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.

- Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 220 часов, - сообщает Уваровская межрайонная прокуратура.

Также тамбовчанин лишен прав на 2 года.