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НовостиПроисшествия19 июня 2026 13:55

Тамбовчанина отправили на обязательные работы из-за поездок в состоянии опьянения

Мужчина дважды отказывался от медицинского освидетельствования
Марина МАКОВЛЕВА

Уваровская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Житель региона признан виновным в повторном управлении машиной в состоянии опьянения.

В октябре 2025 года подсудимый сел за руль автомобиля своей сожительницы марки ВАЗ-21140 с признаками опьянения. На требование сотрудника ДПС пройти медосвидетельствование он ответил отказом.

При этом двумя месяцами ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.

- Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 220 часов, - сообщает Уваровская межрайонная прокуратура.

Также тамбовчанин лишен прав на 2 года.