В Тамбове для желающих принять участие в акции ко Дню памяти и скорби пустят специальные автобусы

В 4.00 22 июня в Тамбове состоится акция, посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Тамбовчане соберутся у Вечного огня на Соборной площади, чтобы почтить память всех соотечественников, отдавших жизнь за будущее страны. Об этом рассказали в администрации города Тамбова.
Для удобства участников мероприятия в городе будет организована работа двух автобусов, которые проедут следующими маршрутами:
- остановки «Микрорайон «Южный» (3 пятачок) - «МЖК» - Астраханская - Красноармейская - Советская - остановка «Парк культуры»;
- остановка «Спортивный комплекс» на Мичуринской - Мичуринская - бульвар Энтузиастов - Советская - остановка «Парк культуры».
Автобусы будут поданы на первую точку маршрута в 3.15 утра. По окончании мероприятия они отправятся в обратный путь тем же маршрутом.
Как уточнили в городском руководстве во время проведения акции в Тамбове введут ограничения дорожного движения.
Так, с 20.00 21 июня и до окончания мероприятия 22 июня запрещены остановка и стоянка транспорта по следующим улицам:
– переулок Ст. Разина от Октябрьской до улицы Ст. Разина;
– улица Ст. Разина от Советской до д. 8 по улице Ст. Разина;
– Чичканова от Тулиновского проезда до Монтажников;
– Тулиновский проезд от Чичканова до въезда на Воздвиженское кладбище;
– разворотное кольцо общественного транспорта на Чичканова.
Кроме того, с 2.30 22 июня и до окончания мероприятия запрещено движение транспорта по переулку Ст. Разина от Октябрьской до Ст. Разина.