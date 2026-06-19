В Тамбове для желающих принять участие в акции ко Дню памяти и скорби пустят специальные автобусы

В 4.00 22 июня в Тамбове состоится акция, посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Тамбовчане соберутся у Вечного огня на Соборной площади, чтобы почтить память всех соотечественников, отдавших жизнь за будущее страны. Об этом рассказали в администрации города Тамбова.

Для удобства участников мероприятия в городе будет организована работа двух автобусов, которые проедут следующими маршрутами:

- остановки «Микрорайон «Южный» (3 пятачок) - «МЖК» - Астраханская - Красноармейская - Советская - остановка «Парк культуры»;

- остановка «Спортивный комплекс» на Мичуринской - Мичуринская - бульвар Энтузиастов - Советская - остановка «Парк культуры».

Автобусы будут поданы на первую точку маршрута в 3.15 утра. По окончании мероприятия они отправятся в обратный путь тем же маршрутом.

Как уточнили в городском руководстве во время проведения акции в Тамбове введут ограничения дорожного движения.

Так, с 20.00 21 июня и до окончания мероприятия 22 июня запрещены остановка и стоянка транспорта по следующим улицам:

– переулок Ст. Разина от Октябрьской до улицы Ст. Разина;

– улица Ст. Разина от Советской до д. 8 по улице Ст. Разина;

– Чичканова от Тулиновского проезда до Монтажников;

– Тулиновский проезд от Чичканова до въезда на Воздвиженское кладбище;

– разворотное кольцо общественного транспорта на Чичканова.

Кроме того, с 2.30 22 июня и до окончания мероприятия запрещено движение транспорта по переулку Ст. Разина от Октябрьской до Ст. Разина.