В Тамбовской области в дикую среду выпустили сапсанов и балобанов

Птиц вырастили в липецком заповеднике

В Мичуринске, под контролем и с разрешения Росприроднадзора, выпустили на волю редких соколов – сапсанов и балобанов.

Возвращение птиц в естественную среду прошло при участии «Центра охраны хищных птиц».

Два сапсана начали самостоятельную жизнь на территории Мичуринского государственного аграрного университета, а три балобана обживают Иловайский памятник природы.

Птенцов вырастили работники заповедника «Галичья гора» в Липецкой области.

Сапсан и балобан занесены в Красную книгу России. Около полувека назад эти птицы полностью исчезли с территории Тамбовской области, и сейчас экологи буквально возрождают популяцию.

Фото ЦЧМУ Росприроднадзора