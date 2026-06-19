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НовостиОбщество19 июня 2026 12:38

В Тамбовской области в дикую среду выпустили сапсанов и балобанов

Птенцов вырастили в заповеднике «Галичья гора» в Липецкой области.
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Птиц вырастили в липецком заповеднике

Птиц вырастили в липецком заповеднике

В Мичуринске, под контролем и с разрешения Росприроднадзора, выпустили на волю редких соколов – сапсанов и балобанов.

Возвращение птиц в естественную среду прошло при участии «Центра охраны хищных птиц».

Два сапсана начали самостоятельную жизнь на территории Мичуринского государственного аграрного университета, а три балобана обживают Иловайский памятник природы.

Птенцов вырастили работники заповедника «Галичья гора» в Липецкой области.

Сапсан и балобан занесены в Красную книгу России. Около полувека назад эти птицы полностью исчезли с территории Тамбовской области, и сейчас экологи буквально возрождают популяцию.

Фото ЦЧМУ Росприроднадзора