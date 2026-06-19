Тамбовчанин выплатил больше миллиона рублей после ареста счетов и запрета на выезд за границу

Мужчина был осужден на взяточничество

На исполнении в Тамбовском районном отделении судебных приставов находились документы о взыскании с жителя Тамбовского муниципального округа ущерба по ст. 290 УК РФ «Получение взятки» на общую сумму 1 миллион 140 тысяч рублей. Должника уведомили о необходимости погасить задолженность в срок, но он проигнорировал требование.

К неплательщику применены меры принудительного характера: ограничение выезда за пределы РФ, арест счетов, взыскание исполнительского сбора.

- После этого мужчина оплатил ущерб в полном объеме, а также исполнительский сбор, – сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

Фото пресс-службы УФССП по Тамбовской области