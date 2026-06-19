Прокуратура Тамбовского района через суд обязала обустроить пешеходный переход в микрорайоне Слобода

Фото прокуратуры Тамбовского района

В прокуратуру Тамбовского района обратились жители микрорайона Слобода, сообщившие о нарушениях требований безопасности дорожного движения.

В 2020 году была утверждена схема организации дорожного движения по улице Мичуринской. В соответствии с ней в районе пересечения с улицей Вышеславцева был предусмотрен регулируемый пешеходный переход, который так и не был оборудован.

- До настоящего времени должных мер, направленных на обустройство пешеходного перехода, не принято, - отметили в прокуратуре Тамбовского района.

Ведомство направило в суд иск о возложении обязанности на уполномоченный орган принять меры по обустройству регулируемого пешеходного перехода. Суд удовлетворил иск прокуратуры.