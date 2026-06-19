Тамбовчанин угнал машину у бывшей жены

Рассказовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в угоне.

По версии дознания, в апреле 2026 года обвиняемый решил без спроса позаимствовать машину у бывшей жены.

- Придя домой к бывшей супруге, без ее разрешения взял ключи от автомобиля «Лада Приора» и угнал его, - рассказали в Рассказовской межрайонной прокуратуре.

Потерпевшая обратилась в полицию. В этот же день полицейские нашли и изъяли машину.

Обвиняемый признал вину.

Уголовное дело направлено в суд.