В Тамбовской области сотрудник медучреждения пожаловался на то, что ему не платят за сверхурочную работу

Прокуратурой Мучкапского района проведена проверка по жалобе водителя учреждения здравоохранения.

Мужчина рассказал, что периодически его смены длились более 10 часов, но в табелях учета рабочего времени такие дни фиксировались как 8-часовые.

- Согласие работника на привлечение его к сверхурочной работе не оформлялось, а доплата за сверхурочные часы не начислялась, - подчеркнули в прокуратуре Мучкапского района.

Прокуратура внесла представление в адрес работодателя. На данный момент работнику выплачены все причитающиеся суммы.

Уточняется, что виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.