В Тамбове в аварии пострадали женщина и 12-летняя девочка

Участниками аварии стали две иномарки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадали два человека, в том числе несовершеннолетняя, произошла 18 июня в 16 часов 24 минуты в районе дома №114 по улице Рылеева.

города Тамбова. 36-летний мужчина, впоследствии отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управляя «Renault Logan», не обеспечил необходимую безопасную дистанцию и столкнулся остановившимся впереди для поворота налево автомобилем «Daewoo Gentra» под управлением 67-летнего мужчины.

- В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля «Daewoo Gentra» – 64-летняя женщина и 12-летняя девочка, раненых доставили в лечебные учреждения города, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.