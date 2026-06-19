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НовостиОбщество19 июня 2026 9:41

Тамбовчанин заплатил алименты, чтобы избежать уголовной ответственности

Мужчина не работал официально и не давал денег на содержание дочери
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовчанин оплатил алименты, чтобы избежать уголовной ответственности. Исполнительное производство в отношении 46-летнего мужчины находится в Советском районном отделении судебных приставов города Тамбова. Отец 14-летней девочки не работал официально и не перечислял деньги на ребенка.

- Сумма алиментной задолженности составила 190 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Тамбовчанина привлекли к административной ответственности и отправили на обязательные работы, однако должник продолжал уклоняться от исполнения родительского долга.

Тогда в отношении неплательщика было возбуждено уголовное дело. После этого мужчина одумался и оплатил задолженность по алиментам в полном объеме.