Тамбовчанин заплатил алименты, чтобы избежать уголовной ответственности

Тамбовчанин оплатил алименты, чтобы избежать уголовной ответственности. Исполнительное производство в отношении 46-летнего мужчины находится в Советском районном отделении судебных приставов города Тамбова. Отец 14-летней девочки не работал официально и не перечислял деньги на ребенка.

- Сумма алиментной задолженности составила 190 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Тамбовчанина привлекли к административной ответственности и отправили на обязательные работы, однако должник продолжал уклоняться от исполнения родительского долга.

Тогда в отношении неплательщика было возбуждено уголовное дело. После этого мужчина одумался и оплатил задолженность по алиментам в полном объеме.