В тамбовском суде участнику СВО удалось доказать право на автомобиль

В Тамбовском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение Тамбовского районного суда по гражданскому делу о признании сделки купли-продажи автомобиля недействительной и признании автомобиля личным имуществом истца. Суды обеих инстанций подтвердили, что деньги, полученные военнослужащим в качестве компенсации за ранение, не подлежат разделу как совместно нажитое имущество супругов.

Как установил суд, в браке был куплен автомобиль на денежную компенсацию в размере 3 000 000 рублей, полученную мужчиной за ранение в период прохождения службы по контракту. После расторжения брака автомобиль продали.

- Суд подчеркнул, что данные выплаты компенсируют вред, причиненный здоровью конкретного военнослужащего в особых условиях несения службы, и не являются доходом, полученным в результате совместного труда супругов, – сообщает объединенная пресс=-служба судов Тамбовской области. - Следовательно, имущество, приобретенное на такие средства, не входит в состав совместно нажитого имущества и не подлежит разделу при расторжении брака.