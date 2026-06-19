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НовостиПроисшествия19 июня 2026 8:35

Тамбовчанин возместил ущерб, причиненный преступлением, только после вмешательства судебных приставов

Мужчине, осужденному за взяточничество, пришлось выплатить более 1 млн рублей
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовском районном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении жителя Тамбовского округа. Мужчина обязан был возместить ущерб, причиненный преступлением, в размере 1,1 млн рублей. Ранее должник был осужден за получение взятки.

Мужчина проигнорировал требование судебного пристава о необходимости погасить задолженность в срок. Тогда сотруднику ведомства пришлось ограничить должнику выезд за пределы РФ. Также у него арестовали счета.

- Данные меры оказалась действенными. Мужчина оплатил ущерб в полном объеме, а также исполнительский сбор, - отметили в УФССП России по Тамбовской области.