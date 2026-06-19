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НовостиПроисшествия19 июня 2026 8:50

Двое тамбовчан пойдут под суд за попытку сбыть наркотики

Мужчины планировали прятать в закладках гашиш
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В суд передают уголовное дело в отношении двух 23-летних жителей Тамбовского округа, которых обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По версии следствия, в марте этого года мужчины забрали в лесополосе оптовую партию гашиша, чтобы потом сбывать его через тайники-закладки. Однако реализовать этот план приятели не смогли, так каких задержали полицейские. Правоохранители изъяли у них почти 200 граммов наркотиков.

Вину в преступлении фигуранты не признали.

- Уголовное дело направлено в Тамбовский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура Тамбовской области.