В Тамбовской области вор вынес из дома иконы

В начале июня владелец частного дома в Знаменском округе заявил в полицию о пропаже имущества.

- Неизвестный беспрепятственно проник в дом и похитил оттуда две иконы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Под подозрением оказался 36-летний тамбовчанин. Мужчина скрывался от сотрудников полиции и был объявлен в федеральный розыск.

18 июня поступила информация о том, что злоумышленник был задержан на территории соседнего региона. Подозреваемого доставили в Тамбовскую область.

Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело о краже.