В Тамбове задержан мужчина с марихуаной

Днем 18 июня в северной части Тамбова сотрудники наркоконтроля задержали безработного мужчину. У подозреваемого была обнаружена марихуана весом 11,6 грамма.

- Сотрудники полиции изъяли наркотики, направили на экспертизу и задокументировали действия подозреваемого, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Устанавливается причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.

К слову, 51-летний тамбовчанин уже был судим за кражу, мошенничество и грабеж.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств.