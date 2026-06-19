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НовостиПроисшествия19 июня 2026 7:38

В Тамбове задержан мужчина с марихуаной

51-летний житель областного центра неоднократно был судим
Марина МАКОВЛЕВА

Днем 18 июня в северной части Тамбова сотрудники наркоконтроля задержали безработного мужчину. У подозреваемого была обнаружена марихуана весом 11,6 грамма.

- Сотрудники полиции изъяли наркотики, направили на экспертизу и задокументировали действия подозреваемого, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Устанавливается причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.

К слову, 51-летний тамбовчанин уже был судим за кражу, мошенничество и грабеж.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств.