В Тамбове задержан мужчина с марихуаной

Днем 18 июня в северной части Тамбова сотрудники наркоконтроля задержали безработного мужчину. У подозреваемого была обнаружена марихуана весом 11,6 грамма.
- Сотрудники полиции изъяли наркотики, направили на экспертизу и задокументировали действия подозреваемого, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
Устанавливается причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.
К слову, 51-летний тамбовчанин уже был судим за кражу, мошенничество и грабеж.
Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств.