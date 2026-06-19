Тамбовчанин на 2 года отправили на принудительные работы за гибель женщины в ДТП

В Кирсановском районном суде: рассмотрели уголовное дело о нарушении ПДД, которое по неосторожности привело к гибели человека (ч.3 ст.264 УК РФ). Установлено, что 10 октября водитель автомобиля «Лада Калина» сбил пешехода на нерегулируемом переходе. От полученных травм женщина скончалась.

Подсудимый признал вину, раскаялся и частично согласился с исковыми требованиями.

- Фигуранту назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года, с удержанием 10 % заработка в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. – Также он выплатит компенсацию морального вреда взыскана в размере 1 500 000 руб.