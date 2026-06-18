В Тамбовской области в аварии погиб водитель КамАЗа

В ДТП погиб 44-летний мужчина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария со смертельным исходом произошла 17 июня в 7 часов 20 минут на 363 километре автодороги «Р22-Каспий» в Первомайском муниципальном округе. 44-летний водитель «Форд Транзит» выехал на встречную полосу, там, где это запрещено знаками и разметкой, где столкнулся с большегрузом КамАЗ под управлением 49-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель грузовика от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель автомобиля «Форд Транзит» получил множественные травмы. На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в больницу им. С.С. Брюхоненко города Мичуринска, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.