В воде нескольких тамбовских пляжей нашли паразитов, энтерококки и колифаги

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают мониторинг качества воды на тамбовских пляжах.

По результатам лабораторных исследований, в области забраокали несколько зон отдыха.

В Тамбовском муниципальном округе в реке Мошляйка в с. Тулиновка, по ул. Набережная, в районе домов №17-25 в воде обнаружили паразитов - «цист (ооцистов) кишечных простейших».

В пруду «Новолядинский» в р.п. Новая Ляда по ул. Стахановской, напротив дома №20 вода не соответствует нормативам по этой же причине.

В Моршанске на пляже на реке Цна по ул. Садовой, 17 нашли «E.coli», «энтерококки», «колифаги», а в зоне отдыха на ул. Свободной, 27 - «E.coli», «энтерококки».