Тамбовские выпускники сдают ЕГЭ по информатике и иностранным языкам

Фото Министерства образования и науки Тамбовской области

18 и 19 июня в Тамбовской области выпускники сдают ЕГЭ по информатике, а также устную часть экзамена по иностранным языкам. Об этом рассказали в министерстве образования и науки региона.

- Сегодня информатику сдают более 360 человек, иностранные языки (английский, немецкий, французский и китайский) - более 250 выпускников, - прокомментировали в ведомстве.

Уточняется, что 19 июня ЕГЭ по информатике напишут более 300 человек, по английскому языку - более 40.

Минимальный проходной балл по информатике составляет 40 баллов. Свои результаты ученики узнают не позднее 28 июня.

Минимальный балл по иностранному языку - 22 балла. Письменная и устная часть экзамена будут оцениваться в совокупности. Результаты испытания объявят не позднее 30 июня.