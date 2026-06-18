Оставшись без иномарки, тамбовчанин заплатил долг по кредиту

Фото УФССП России по Тамбовской области

Жителю Мичуринска пришлось погасить задолженность по кредиту, чтобы не лишиться иномарки.

34-летний мужчина задолжал в сумме 540 тысяч рублей. Исполнительное производство было возбуждено в Мичуринском районном отделении судебных приставов. После предупреждения со стороны судебного пристава тамбовчанин так и не начал перечислять деньги.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили машину должника на трассе в Мичуринском округе и передали информацию судебным приставам.

- Сотрудником органа принудительного исполнения в отношении транспортного средства «Toyota Camry» составлен акт описи и ареста, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.

Через несколько дней мужчина явился в ведомство и оплатил долг в полном объеме. После этого арест с автомобиля был снят.