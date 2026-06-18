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НовостиОбщество18 июня 2026 7:55

Оставшись без иномарки, тамбовчанин заплатил долг по кредиту

Машину остановили на трассе сотрудники Госавтоинспекции
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УФССП России по Тамбовской области

Фото УФССП России по Тамбовской области

Жителю Мичуринска пришлось погасить задолженность по кредиту, чтобы не лишиться иномарки.

34-летний мужчина задолжал в сумме 540 тысяч рублей. Исполнительное производство было возбуждено в Мичуринском районном отделении судебных приставов. После предупреждения со стороны судебного пристава тамбовчанин так и не начал перечислять деньги.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили машину должника на трассе в Мичуринском округе и передали информацию судебным приставам.

- Сотрудником органа принудительного исполнения в отношении транспортного средства «Toyota Camry» составлен акт описи и ареста, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.

Через несколько дней мужчина явился в ведомство и оплатил долг в полном объеме. После этого арест с автомобиля был снят.