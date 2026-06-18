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НовостиПроисшествия18 июня 2026 7:24

Тамбовчанка взяла в кредит 76 тысяч рублей, а спустя 13 лет заявила, что заем был оформлен незаконно

Женщину оштрафовали за ложный донос
Марина МАКОВЛЕВА

Староюрьевским районным судом вынесен приговор тамбовчанке за заведомо ложный донос о преступлении.

В 2013 году женщина взяла в банке кредит на сумму 76 802 рублей. Деньги она потратила, а кредитные обязательства в срок не исполняла.

В марте 2026 года задолженность была взыскана в судебном порядке. Тогда тамбовчанка заявила в полицию о том, что заем на нее был оформлен незаконно.

- Жительница округа подала ложное заявление о незаконном оформлении на ее имя кредитного договора в апреле 2013 года, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

В ходе проверки информация не подтвердились, было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела.

Суд оштрафовал тамбовчанку на 5 тысяч рублей.