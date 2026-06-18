В Тамбовской области будут судить молодого человека, укравшего в поезде чужой мобильник

Представитель прокуратуры Первомайского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Орловской области. Молодого человека признали виновным в краже.

В сентябре 2025 года подсудимый ехал на пассажирском поезде «Москва - Саратов». При посещении санузла он заметил забытый мобильный телефон.

- Во время стоянки пассажирского поезда на станции Богоявленск на территории Первомайского муниципального округа, подсудимый похитил мобильный телефон, - сообщает прокуратура Первомайского района.

Молодого человека оштрафовали на 5 тысяч рублей.