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НовостиПроисшествия18 июня 2026 6:21

В Тамбовской области будут судить молодого человека, укравшего в поезде чужой мобильник

20-летний парень заметил в туалете оставленный владельцем гаджет
Марина МАКОВЛЕВА

Представитель прокуратуры Первомайского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Орловской области. Молодого человека признали виновным в краже.

В сентябре 2025 года подсудимый ехал на пассажирском поезде «Москва - Саратов». При посещении санузла он заметил забытый мобильный телефон.

- Во время стоянки пассажирского поезда на станции Богоявленск на территории Первомайского муниципального округа, подсудимый похитил мобильный телефон, - сообщает прокуратура Первомайского района.

Молодого человека оштрафовали на 5 тысяч рублей.