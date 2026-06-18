В Мичуринске нетрезвый мужчина расстрелял из пневматики подростка

В Мичуринске мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета по подросткам. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
Вечером 16 июня ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью 52-летний мужчина поругался с двумя подростками и четырежды выстрелил из пневматического пистолета в одного из них - 16-летнего молодого человека.
- Несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания специализированной помощи, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области.
Подозреваемый был оперативно задержан у него дома.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В настоящее время материалы проверки переданы в следственные органы.