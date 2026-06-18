Тамбовчанина оштрафовали за попытку несанкционированного выброса мусора

В Тамбове получила продолжение история с попыткой несанкционированного сброса отходов на территории бывшей городской свалки в районе улицы Авиационной.

Напомним, в мае инспекторы министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области выявили грузовой автомобиль, с которого планировали выбросить мусор. Для проверки документов на машину и перевозимый груз на место вызвали полицейских, а также специалистов лаборатории для определения класса опасности отходов.

По итогам проведенных мероприятий министерство экологии и природных ресурсов области рассмотрело дело об административном правонарушении в отношении мужчины, осуществлявшего перевозку отходов без соответствующей на то лицензии.

Нарушителя признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.2 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 2 тысяч рублей.