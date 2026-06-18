В Тамбове заканчиваются работы по замене теплосетей на Студенецкой набережной

Вскоре начнется благоустройство территории Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

Теплоэнергетики завершают работы по замене изношенных квартальных сетей на Студенецкой набережной. Ремонт завершается в срок.

Теплоснабжающая организация уже приступает к засыпке траншей с последующей утрамбовкой. Кроме того, работы продолжатся на другой стороне — со стороны ул. Б. Федорова заменят ещё 420 метров труб. Параллельно на участке будущего благоустройства расчищено русло реки от донных отложений и сорняков. Благодарю региональное министерство экологии за взаимодействие.

- Подрядчик, которому предстоит создать новое общественное пространство, приступает к укреплению берега габионами, – рассказал глава администрации города Тамбова Максим Косенков. - В ближайшее время начнутся работы по прокладке кабеля для линии освещения, планировке территории и другим видам работ, предусмотренных проектом. Общая площадь нового общественного пространства составит около 3,5 гектара.