Жители Мичуринска останутся без газа до вечера 18 июня

В Мичуринске в связи с проведением работ на газопроводе высокого давления по улице Мичурина прекратится подача газа до 16.00 18 июня.

Как рассказали в администрации города Мичуринска, от газоснабжения будут временно отключены абоненты по следующим улицам:

- Мичурина, д. 34, 34а, 33, 32, 31, 31а, 29, 28, 27, 26, 25, 25а, 24, 24а, 19а, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 8а, 7, 6, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 51, 133,

- Липецкое шоссе, МКД №45г, 45

- Завод стройматериалов, д. 1, 15 кв.2, №29.