Тамбовчанке отказали в лечении в московской клинике по ОМС

Тамбовчанка обратилась в Первомайскую центральную районную больницу с заявлением о выдаче направления на эндопротезирование тазобедренного сустава в московскую клинику АО «МД Проект 2000». У пациентки имелось приглашение от клиники, подтверждена готовность к оказанию помощи в рамках программы ОМС и назначена дата госпитализации.

Первомайская центральная районная больница отказала в выдаче направления на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в указанное лечебное учреждение. Основанием послужило отсутствие АО «МД Проект 2000» в перечне участников территориальной программы ОМС Тамбовской области и федеральной программы.

Считая свои права нарушенными, женщина обратилась в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда. Суды двух инстанций, по данным объединенной пресс-службы судов Тамбовской области, в удовлетворении иска отказали.