В Октябрьском районном суде Тамбова вынесли приговор бывшему генеральному директору ООО «Тамбов-Автодор».

Экс-руководителя признали виновным в совершении преступлений по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).

На следствии и в суде установили, что фигурант включал в декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения и умышленно уклонился от уплаты налога в бюджетную систему Российской Федерации за 2018 год, 2-4 кварталы 2019 года на общую сумму более 80 миллионов рублей. Кроме этого, в связи с неисполнением в установленные сроки обязанности по уплате налогов в банки были направлены поручения о приостановлении операций, принудительном списании и перечислении суммы задолженности со счетов организации-должника. Зная об этом, руководитель фирмы организовал перечисление денег, минуя расчетный счет фирмы, сокрыв таким образом более 19 миллионов рублей.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона 400 тыс. рублей, – сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Для обеспечения возмещения причиненного ущерба в рамках расследования наложен арест на имущество организации.