В Тамбове бывшего руководителя фирмы осудили за налоговые преступления на общую сумму более 100 млн рублей

Представитель прокуратуры Октябрьского района Тамбова поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора фирмы. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки.

Подсудимый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, включив в налоговые декларации за 2018 и 2019 годы заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 13 фирмами.

- Сумма неуплаченных налогов составила более 83 млн рублей, - отметили в прокуратуре Октябрьского района города Тамбова.

Кроме того, с апреля по сентябрь 2024 года, он производил расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета организации. Таким образом подсудимый скрыл от уплаты налогов более 19 млн рублей, зная о принудительном взыскании недоимки по налогам и страховым взносам, превышающей 235 млн рублей.

Мужчину оштрафовали на 1,4 млн рублей. Кроме того, ему придется возместить государству причиненный ущерб.