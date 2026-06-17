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НовостиПроисшествия17 июня 2026 12:49

В Тамбовской области нетрезвый водитель «ГАЗели» попытался откупиться от полицейских

Мужчину будут судить за покушение на дачу взятки
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мучкапского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 55-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу.

6 мая 2026 года на улице Трудовая районном поселке сотрудники ДПС остановили «ГАЗель» под управлением нетрезвого тамбовчанина.

- С целью избежать ответственности при составлении административного материала обвиняемый попытался передать взятку в размере 2 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Мучкапского район.

Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения.

Прокуратура направила уголовное дело мировому судье.