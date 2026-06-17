В Рассказово отключат газ 18 июня

В Рассказово 18 июня в связи с проведением плановых работ на распределительном газопроводе низкого давления приостановят подачу газа.

По информации администрации города Рассказово, с 8.00 до 17.00 ресурс не будет поступать в дома жителей по следующим улицам:

- Карла Маркса, д. 1, 2, 10, 11, 11а, 11б, 12-25, 27 и 28;

- Трудовая, д. 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92.

- Всем жителям на время приостановки подачи газа запрещается пользоваться газовыми приборами, - напомнили в администрации города.