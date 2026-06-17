В Тамбовской области зафиксирован первый в сезоне случай заражения клещевым боррелиозом

В Тамбовской области в медицинские организации обратилось 1295 человек, пострадавших от укусов клещей, среди которых 441 ребенок. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.

- В текущем сезоне выявлен один человек, заболевший клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), - уточнили в ведомстве.

В 2025 году за аналогичный период были зафиксированы пять случаев данного заболевания.

Также в управлении рассказали, что, по результатам исследований, переносчиками болезней является 41% членистоногих.

С апреля акарицидные мероприятия в регионе проведены в местах массового пребывания населения на площади 656,46 га.