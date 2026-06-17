В Тамбовской области мужчина ударил полицейского головой и получил условный срок

Представитель прокуратуры Сампурского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины. Житель Воронежской области признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

В июле 2025 года сотрудники полиции пытались доставить подсудимого в медицинское учреждение для освидетельствования на состояние опьянения. Мужчина был против и оказал сопротивление, ударив сотрудника правоохранительных органов головой.

В суде воронежец не признал вину.

- Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - отметили в прокуратуре Сампурского района.