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НовостиПроисшествия17 июня 2026 10:17

В Тамбовской области мужчина ударил полицейского головой и получил условный срок

Воронежец был недоволен тем, что его ведут на медосвидетельствование
Марина МАКОВЛЕВА

Представитель прокуратуры Сампурского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины. Житель Воронежской области признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

В июле 2025 года сотрудники полиции пытались доставить подсудимого в медицинское учреждение для освидетельствования на состояние опьянения. Мужчина был против и оказал сопротивление, ударив сотрудника правоохранительных органов головой.

В суде воронежец не признал вину.

- Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - отметили в прокуратуре Сампурского района.