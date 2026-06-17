Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июня 2026 7:57

Прокуратура Тамбовской области через суд взыскала с не выполнившего обязательства подрядчика более 10 млн рублей

Фирма провалила строительство модульных семейных МФЦ в Жердевском округе и Кирсанове
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратурой Тамбовской области выявлены нарушения бюджетного законодательства при реализации национальных проектов.

В 2024 году подрядчик не выполнил свои обязательства по строительству модульных семейных МФЦ в Жердевском округе и Кирсанове. В последующем стоимость возведения объектов выросла, что повлекло возникновение убытков в связи с возвратом в федеральный бюджет более 10 млн рублей.

Прокуратура направила в Арбитражный суд Московской области иск о взыскании с ООО «Стройдомсервис» в доход регионального бюджета более 10 млн рублей.

- Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме, - подчеркнули в прокуратуре Тамбовской области.