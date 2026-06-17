Прокуратура Тамбовской области через суд взыскала с не выполнившего обязательства подрядчика более 10 млн рублей

Прокуратурой Тамбовской области выявлены нарушения бюджетного законодательства при реализации национальных проектов.

В 2024 году подрядчик не выполнил свои обязательства по строительству модульных семейных МФЦ в Жердевском округе и Кирсанове. В последующем стоимость возведения объектов выросла, что повлекло возникновение убытков в связи с возвратом в федеральный бюджет более 10 млн рублей.

Прокуратура направила в Арбитражный суд Московской области иск о взыскании с ООО «Стройдомсервис» в доход регионального бюджета более 10 млн рублей.

- Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме, - подчеркнули в прокуратуре Тамбовской области.