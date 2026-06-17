Нетрезвый тамбовчанин избил пожилую соседку металлическим предметом и кирпичом из-за замечания

Следственные органы К РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Рассказовского округа. Мужчину подозревают в покушении на убийство.
По версии следствия, 15 июня 2026 года 73-летняя женщина сделала замечание нетрезвому соседу.
- В ответ мужчина, разозлившись, стал наносить ей удары металлическим предметом и фрагментом кирпича, в том числе по голове, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
Пенсионерка потеряла сознание. В настоящее время она находится в больнице в тяжелом состоянии.
В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.
К слову, ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за особо тяжкое преступление.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.