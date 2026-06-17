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НовостиПроисшествия17 июня 2026 6:50

В Тамбовском округе сотрудник магазина присвоил 8,5 тысяч рублей из кассы

Молодой человек аннулировал чеки и забирал себе наличные
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Тамбовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего молодого человека. Житель округа признан виновным в присвоении денег.

Подсудимый работал товароведом-стажером в сетевом магазине. После того, как посетители совершали покупку, он производил аннулирование сформированных товарных чеков и забирал наличные из кассы.

- За сутки его действиями был причинен ущерб на общую сумму более 8,5 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Тамбовского района.

Молодой человек признал вину и возместил ущерб. Его приговорили к 100 часам обязательных работ.