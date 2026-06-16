Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2026 14:37

Тамбовчанин заплатил алименты после того, как его отдых оказался под угрозой

Судебный пристав ограничил мужчине выезд за границу
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовчанину пришлось заплатить долг по алиментам, чтобы вылететь за границу.

Исполнительное производство в отношении 35-летнего мужчины находится в Советском районном отделении судебных приставов города Тамбова.

- Мужчина уволился с работы и перестал перечислял алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына 2022 года рождения, - отметили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Задолженность тамбовчанина составила 40 тысяч рублей.

Судебный пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы РФ. Так как должник собрался лететь за границу в отпуск, он погасил задолженность в полном объеме. После этого ограничение с мужчины было снято.