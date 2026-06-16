Тамбовчанин заплатил алименты после того, как его отдых оказался под угрозой

Тамбовчанину пришлось заплатить долг по алиментам, чтобы вылететь за границу.
Исполнительное производство в отношении 35-летнего мужчины находится в Советском районном отделении судебных приставов города Тамбова.
- Мужчина уволился с работы и перестал перечислял алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына 2022 года рождения, - отметили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.
Задолженность тамбовчанина составила 40 тысяч рублей.
Судебный пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы РФ. Так как должник собрался лететь за границу в отпуск, он погасил задолженность в полном объеме. После этого ограничение с мужчины было снято.