Тамбовчанин заплатил алименты после того, как его отдых оказался под угрозой

Тамбовчанину пришлось заплатить долг по алиментам, чтобы вылететь за границу.

Исполнительное производство в отношении 35-летнего мужчины находится в Советском районном отделении судебных приставов города Тамбова.

- Мужчина уволился с работы и перестал перечислял алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына 2022 года рождения, - отметили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Задолженность тамбовчанина составила 40 тысяч рублей.

Судебный пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы РФ. Так как должник собрался лететь за границу в отпуск, он погасил задолженность в полном объеме. После этого ограничение с мужчины было снято.